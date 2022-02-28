تجديد اعتماد شهادة الجودة «TSM» لمحطة مياه كفر شكر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتياز محطة مياه كفر شكر ترشيح مباشر إجراءات التقييم والحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.

أهمية الحصول على الاعتماد

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مياه القليوبية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة، مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

اشتراطات تشغيل المحطات

وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانه والموارد البشرية، والمتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حصول محطة رفع وشبكات الصرف الصحي بقرية الصباح مركز قليوب على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة «TSM»، بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات ومتطلبات الحصول الشهادةو اعتمادها من الجهة المانحة.

وتبلغ طاقة المحطة 10000م3/يوم، وإجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 8.600ك.م2 والتي تقيس المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدام.