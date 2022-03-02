توعية طلاب جامعة القليوبية بخطورة الطلاق وتأثيره على المجتمع

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن مبادرة «مودة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية التي تعد عماد المجتمع ودليل ترابطه.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة بنها لندوة «الأسرة وبناء المجتمع» التي نظمتها كليتي التربية والآداب، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور سامي غنيمي، عميد كلية التجارة، والدكتورة منى زعزع وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المبادرات الرئاسية في جامعة بنها

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، له باع طويل فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها «حياة كريمة»، وصنايعية مصر، و«مودة»، التي يجرى تنظيمها بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توعية الطلاب وشباب القليوبية، بخطورة الطلاق وتأثيره على المجتمع المصري، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات سواء بالحضور أو المشاركة «أون لاين» داخل الجامعة وخارجها.

مكانة الأسرة في المجتمع

من ناحية أخرى، تناولت الندوة إلقاء محاضرة عن مكانة الأسرة في المجتمع، حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الموجود دسوقي، وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومحاضرة عن ضوابط نجاح العلاقات الأسرية، حاضر فيها فضيلة الشيخ جلال السيد السعيد الإمام، والخطيب بمديرية الأوقاف، ومحاضرة عن جودة الحياة الزوجية في السنة النبوية، حاضر فيها الدكتور علي سعد جاب الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والدراسات الإسلامية بكلية التربية.

كما تناولت الندوة محاضرة عن محاضرة عن «الطلاق العاطفي الأسباب والوقاية»، حاضر فيها الدكتورة أمال الفقي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، ومحاضرة اختيار شريك الحياة في ضوء البناء النفسي، حاضر فيها كلًا من الدكتور محمد كمال أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، والدكتور عبد الرحمن سماحة مدرس الصحة النفسية بالكلية، ومحاضرة عن تأهيل المقبلين علي الزواج، حاضر فيها الدكتورة نيفين سيد مدرس الصحة النفسية بكلية التربية.

ومحاضرة عن البناء النفسي السوي لأفراد الأسرة، حاضر فيها الدكتورة عفاف حسن مدرس علم النفس بكلية الآداب، ومحاضرة عن الخلافات الزوجية وكيفية علاجها والتغلب عليها، حاضر فيها الدكتورة تحية عبد العال أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية.