الانتقادات تدفع بريطانيا لتغيير نظام التأشيرات للقادمين من أوكرانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم، تغيير نظام التأشيرات، بما يؤدي لتبسيط إجراءات طلب التأشيرة عبر الإنترنت بالنسبة لدولة أوكرانيا والأوكرانيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنه تم تبسيط إجراءات طلب التأشيرة عبر الإنترنت للأوكرانيين، بعد الانتقادات الشديدة لاستجابة حكومة المملكة تجاه هذه الأزمة.

تغيير نظام التأشيرات للاجئين من أوكرانيا اعتبارا من الثلاثاء

وقالت «باتيل»، في تصريحات أوردتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، «اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يمكنني أن أعلن أن الأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر لن يحتاجوا بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلباتهم قبل قدومهم إلى المملكة المتحدة، بدلاً من ذلك، بمجرد النظر في طلباتهم واستكمال عمليات التحقق المناسبة، سيتلقون إشعارًا مباشرًا بأنهم مؤهلون للبرنامج، ويمكنهم القدوم إلى المملكة المتحدة، وهو ما يعني تغيير نظام التأشيرات بالنسبة للاجئين من أوكرانيا بالنسبة لهم».

وأضافت: «باختصار سيتمكن الأوكرانيون الذين يحملون جوازات سفر من الحصول على إذن للمجيء إلى هنا عبر الإنترنت بالكامل من أي مكان، وسيكونون قادرين على تقديم قياساتهم الحيوية بمجرد وصولهم إلى بريطانيا».

ويعني ذلك أنه سيتم تغيير نظام التأشيرات بتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بعد ضغوط من نواب المعارضة والمحافظين والحكومة الأوكرانية، ولن يضطر اللاجئون الأوكرانيون بعد الآن إلى الذهاب إلى مركز طلبات التأشيرة لتقديم طلبهم قبل القدوم إلى المملكة المتحدة.

تغيير نظام التأشيرات بالنسبة لدولة أوكرانيا جاء بعد انتقادات لبريطانيا

وتعرضت حكومة بريطانيا لانتقادات من جانب فرنسا التي اتهمتها بـ«الافتقار إلى الإنسانية» تجاه اللاجئين الأوكرانيين الذين أعادتهم، وانتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل، ما وصفه بالرد غير الملائم تماما، لبلادها والافتقار إلى الإنسانية تجاه لاجئيي أوكرانيا. وهو ما ردت عليه الحكومة البريطانية بأنها لا تستطيع ببساطة فتح أبواب المملكة أمام الجميع.

يأتي ذلك على خلفية أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وخلفت حتى الآن ما يزيد على 2 مليون لاجئ أوكراني.