عاجل.. القبض على 3 أشقاء في معركة المطاوي وقتل شقيقين بالمنيرة

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل شابين شقيقين إثر مشاجرة جمعت الطرفين قبل أيام في شارع محمود على حسانين بالمنيرة الغربية، وبحسب مصادر أمنية أن جهود مباحث الجيزة توجت بضبط الجناة بعد هروبهم من مسرح الجريمة التي راح ضحيتها شابين بسبب وجود خلافات مالية بينهم تجددت عندما احتدم النقاش بينهم مؤخرًا.

معركة داخل معمل مخلل

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بأن الفريق الأمني الذي تمكن من ضبط الجناة وتبين أنهم يعملون في معمل (مخلل)،عثر بحوزتهم على 3 أسلحة بيضاء عبارة عن (مطواة و2 سكين)، وتبين أن تلك الأسلحة استخدمها المتهمون في تنفيذ الجريمة، ثم قاموا بإخفاء تلك الأسلحة بعد تنظيفها من آثار الدماء.

المتهمون يعترفون بقتل شقيقين في إمبابة

واعترف المتهمون الثلاثة أمام المقدم محمد إدريس، رئيس مباحث المنيرة بتفاصيل الجريمة وأنهم دخلوا في مشاجرة مع خصومهما مبررين ما فعلوه بأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس لأن خصومهم هم من بدأ بالتشاجر وحمل السلاح بقصد إرهابهم لكنهم تمكنوا من الاعتداء على المجني عليهما حتى سقطا على الأرض غارقين في دمائهما ، وأنهم عرفوا بخبر وفاتهما من الجيران الذين نقلوهما إلى المستشفى.

تهمة القتل العمد

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة القتل العمد، وتم تحريز الأسلحة المضبوطة مع المتهمين وهي أسلحة بيضاء استخدمت في الجريمة وأرسلت رفقة محضر الشرطة إلى النيابة العامة التي تحفظت على المضبوطات وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها وإعداد تقرير بنتائج الفحص وموافاة النيابة بنتائجه.