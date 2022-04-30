هيئة النظافة: استعدادات كبرى لاستقبال أعياد الفطر والربيع

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة بالقاهرة، استعدادا الهيئة لاستقبال عيد الفطر المبارك، قائلا إن الهيئة بذلك مجهود خلال الأيام الماضية فوق طاقة البشر، وذلك استعداد لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع، مطالبا المواطنين بالحفاظ على الحدائق والمتنزهات.

مواعيد فتح الحدائق والمتنزهات

وأضاف «الشرشابي»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق ومحمود السعيد، اليوم السبت، أن مواعيد فتح الحدائق والمتنزهات يبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن عمل الهيئة اختلف تماما خلال العام الماضي، ولا سيما ما حدث في محور العروبة ومحور صلاح سالم، فهناك خدمة مميزة متواجدة في الحدائق المنتشرة منها في مصر الجديدة مثل حديقة غرناطة وكفرالدوار والبازيليك وحديقة 6 أكتوبر في حلوان.

200 ألف عمود للإنارة في القاهرة

وأوضح أن الهيئة مسؤولة عن 200 ألف عمود للإنارة في القاهرة، وفرق الطوارئ تعمل في كل مكان لإصلاح أي عمود حدث به عطل، كما يجرى العمل منذ 4 أشهر تقريبا في منظومة الاستشعار عن بعد لمواكبة المدن العالمية والتعرف على مكان العطل دون بلاغ.

18 ألف طن مخلفات يوميا

وعن منظومة النظافة الجديدة، لفت أن فكرة وجود منظومة جديدة بدأت في 2017 وتدور حول السيطرة على كمية المخرجات، والتي تبلغ حتى الآن 18 ألف طن يوميا في القاهرة، لافتا إلى أن المنطقة الجنوبية بالقاهرة مخرجاتها تبلغ 6 آلاف طن يوميا.

ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة بالقاهرة أنه قبل 2017 كان يتم دفن هذه المخلفات بالمقالب، ويوجد حاليا مصنعين مع الهيئة تابعين للقطاع الخاص، لتدوير المخلفات للاستفادة منها.