إصابة 3 أشخاص بحوادث سير وسقوط من علو في مطروح والضبعة

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع ثلاثة حوادث سير وسقوط من علو، في مدينتي مرسى مطروح والضبعة، بمحافظة مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى، ومستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

إصابة شخص في انقلاب سيارة بالضبعة

أصيب شاب يُدعى «يوسف أبواليزيد أحمد»، 25 سنة، من الضبعة، باصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى في الضبعة، مساء اليوم السبت، وجرى نقله إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتبين أنه يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

إصابة طفل في انقلاب سيارة بمطروح

وشهدت مدينة مرسي مطروح وقوع حادث سير، وجرى نقل المصاب عن طريق الأهالي بسيارة خاصة، إلى مستشفي مطروح العام، وتبين إصابة طفل يُدعى «محمد عيسى سعد»، 12 سنة، من «وادي الرمل»، دائرة مركز مرسى مطروح، بكسر مضاعف في القدم اليسرى.

إصابة شاب بنزيف في المخ

وأصيب شاب يُدعى «أحمد عبدالرحمن السيد»، 23 سنة، من «علم الروم» بمطروح، باصابات متفرقة بالجسم بسبب سقوط من علو على إرتفاع 6 أمتر، وإنتقلت سيراة الإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة الريفية ونقلته إلى مستشفي مطروح العام، وتبين إصابته باشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف في المخ.

الشرطة تفحص الحوادث

وجارى إسعاف المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واستكمال الخدمات لهم من عمل الأشعة وإجراء الفحوصات، حتى المثول للشفاء، وانتقلت الشرطة إلى موقع الحوادث، ويجري الفحص والمعاينة والتعرف على أسباب الحوادث.