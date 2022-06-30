حفيد الفنان الراحل عبدالحفيظ التطاوي يهدي مقتنيات جده لمركز المسرح

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ على مشروع حفظ التراث الفني وجمع مقتنيات رواد الفن المصري ورموزه، الذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أهدى أحمد بلال، حفيد الفنان عبدالحفيظ التطاوي «ابن السيدة إيمان عبدالحفيظ التطاوي»، بعضا من مقتنيات جده الراحل للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وذلك تمهيدا لعرضها داخل متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون في مقر المركز بالزمالك، أو عرضها بأجنحة المركز المتعددة في المسارح وقصور الثقافة بالمحافظات، وجارٍ استلام الأجنحة في أربع محافظات: «الإسكندرية والشرقية وبورسعيد والغربية»، بعد أن افتتحت وزيرة الثقافة جناح المركز بالمنوفية في قصر ثقافة شبين الكوم.

مقتنيات الفنان عبدالحفيظ التطاوي

اشتملت تلك المقتنيات على: «صور وكروت شخصية»، «كارنيه وبطاقة علاج التأمين الصحي لنقابة المهن التمثيلية»، «باسبور الفنان عبدالحفيظ التطاوي»، «قلم حبر خاص»، «خطاب شكر من ممدوح الليثي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للفنان عبدالحفيظ التطاوي»، «ميدالية ودرع تكريم للفنان»، «جهاز بيك أب Pic Up خاص بالفنان عبدالحفيظ التطاوي».

عبدالحفيظ التطاوي

وعبدالحفيظ التطاوي ولد في محلة منوف بمحافظة الغربية في 1922، وتخرج في كلية الحقوق في عام 1949، كما تخرج أيضًا في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1950، وجمع في بداية مشواره بين المحاماة والتمثيل، ثم تفرغ للتمثيل تمامًا منذ السبعينات.

وعمل أستاذًا لمادة التمثيل بالمعهد، وحصلت فرقته المسرحية «المسرح الحر» على جائزة الدولة التقديرية عام 1958، وتخرج على يده مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

وكانت بدايته في التمثيل وهو طفل صغير في المدرسة الابتدائية،، كان أول ظهور له في السينما فيلم «ظهور الإسلام» مع أحمد مظهر، وقدم نحو 100 مسرحية، وعمل في العديد من المسلسلات منها «عادات وتقاليد، بوابة المتولي، حسن ونعيمة، زينب» وغيرها، توفى في عام 1998 عن عمر يناهز 76 عامًا.