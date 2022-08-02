تحويل تجمع قمامة ومخلفات إلى مسطح أخضر في الإسكندرية

تعمل محافظة الإسكندرية في الوقت الراهن على تجميل البيئة ومكافحة التلوث البيئي بالتزامن مع قرب انطلاق قمة المناخ المقبلة المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، وهو ما تبعه توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالعمل على الحد من ظاهرة التلوث البيئي، والعمل على استمرارية أعمال التشجير والتجميل، بالشارع السكندري، وهو الأمر الذي عملت عليه إدارة حي المنتزه ثان بتحويل تجمع القمامة والمخلفات إلى مسطحات خضراء.

تحويل تجمع مخلفات إلى مسطح أخضر

وقالت هدي أبو كليلة، رئيس حي ثان المنتزة، إنه تم تحويل تجمع للمخلفات إلى مسطح أخضر، وذلك بشارع 30 الجديد أمام مارسيليا سيتي، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين.

توالي زراعة الأحواض

وأضافت رئيس حي المنتزه ثان، في بيان اليوم، أنه تمت زراعة 3 نخلات برتشارديا، و 250 عود بزروميا سعودي، مؤكدة على توالي زراعة الأحواض، وذلك في إطار الحد من مشكلة تكدس القمامة، وتحفيزا لتنمية الغطاء النباتي في نطاق الحي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في مصر للحفاظ على البيئة.

رفع 95 طن مخلفات وقمامة من شوارع المنتزه ثان

وأكدت أنه يتم العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بالحي، وتفريغ الحاويات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث قام رجال إدارة المراقبة العامة للنظافة و التجميل، برفع 95 طن مخلفات و قمامة، من خلال حملات بيئية في منطقة الحرمين وشوارع 20، و أيضًا شارع النبوي المهندس، بمحيط مدارس الكويت وعبدالسلام عبد الغفار، و بمساكن طلعت مصطفى، حيث تمت جميع الأعمال بمعدات الحي، تيسيرًا على مواطني الحي.