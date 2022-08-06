«أسامة» الأول على شعبة علمي علوم بنظام «stem»: كنت بذاكر 6 ساعات يوميا

من المنتظر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 بعد قليل، بعد إعلان وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، ومن بينهم الطالب أسامة محمد سعد فتحي محارم، الذى جاء ترتيبه الأول على شعبة علمي علوم «stem».

وعبر «أسامة» عن فرحته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم يكن متوقع أن يكون بين أوائل الثانوية العامة: «فرحان جدًا ومش مصدق نفسي أن المحافظ كلمنى بنفسه».

حلم كلية طب

قضى «أسامة» أكثر من 6 ساعات يومياً على المذاكرة، ليتمكن من الالتحاق بكلية الطب، كما كان يطمح منذ نعومة أظفره، وأضاف أن أهله ساعدوه على الوصول لحلمه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022: «كانوا دايمًا بيساندوني وبيقدموا ليا الدعم في أصعب الأوقات».

فرحة وزغاريد في بيت الأول على شعبة علمي علوم

وعلت الزغاريد في بيت أسامة، من أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية علوم، الذي يعيش بمحافظة الإسكندرية، ووصف تلك اللحظة الفريدة: «كنت بتفرج على مؤتمر الوزير مع أهلي أسرتي، وقبل ذكر اسمي رأينا صورتي ضمن قائمة الأوائل، حاسس أن ربنا بيكافئني على اجتهادي طول السنة».