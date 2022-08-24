«بلاش الصوت العالي».. تفاصيل مقتل «إبراهيم» على يد جيرانه في بنها

طعنة في الفخذ كانت سببًا في مقتل سائق في منتصف العقد السادس من عمره، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الشاب تلقى طعنة في الفخذ اليمنى فأودت بحياته أمام منزله في بنها بالقليوبية، وأن منفذي الجريمة هم 3 من جيرانه اعتدوا عليه بالضرب قبل أن يطعنه أحدهم بسكين فمات على إثر إصابته تلك خلال عمليات إسعافه داخل المستشفى التعليمي في بنها.

طعنة غائرة في الفخذ

جريمة مقتل «إبراهيم» في بنها، حدثت قبل 10 أيام خلال مشاجرة جمعته مع 3 من جيرانه بسبب رسالة عتاب وجهها لهم خلال حديثه معهم: «بلاش الصوت العالي وإنت بتكلمني» عندها احتدم النقاش بين الطرفين، فأسرع المتهمون بالاعتداء بالضرب على المجني عليه، وعند محاولة المجني عليه الدفاع عن نفسه بضرب أحدهم بيده أسرع متهم بتسديد طعنة غائرة في الفخذ اليمنى نتج عنها إصابة المجني عليه بنزيف في الشريان ونقل إلى المستشفى ومات على إثر إصابته تلك.

القبض على المتهمين بقتل جارهم في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل جريمة قتل جارهم بقولهم: «كانت خناقة وهو اللي شتمنا وكنا عايزين نعلم عليه بس» وأنهم اشتبكوا وتبادلوا الضرب بالأيدي، وأن المجني عليه لطم أحدهم على وجهه ما آثار غضبهم فقاموا بشل حركته واعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وسدد أحدهم طعنة في الفخذ فتسببت في موته.

وقررت النيابة حبس المتهمين بتهمة القتل العمد وجدد قاضي المعارضات حبسهم أمس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة بما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية.

خبير قانوني يوضح عقوبة المتوقعة للمتهمين

وقال المحامي حازم محمد إن توصيف الاتهام في تلك القضية عبارة عن قتل عمد وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهمين، وبالتالي فإن الاتهام قائم عليهم بالأدلة وهي اعتراف المتهمين وأقوال شهود العيان على الحادث، وكاميرات المراقبة التي وثقت جريمة القتل.

وأضاف سيد أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقع أن تنزلها محكمة الجنايات على المتهمين هي عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحسب تقدير النيابة العامة لأدلة الاتهام وفق مواد قانون الجنايات.