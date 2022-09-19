أب يتهم مستشفى ببني سويف بالتسبب في وفاة نجله.. «انتظرته 11 عاما»

اتهم شخص يعمل موظفا، قسم الحضانات في مستشفى بني سويف التخصصي، بالإهمال في علاج ابنه حديث الولادة، ما تسبب في وفاته بعد أيام من خضوعه للحجز والعلاج بالقسم، إثر إصابته بميكروب، قبل أن يحرر محضرا في قسم شرطة بني سويف، ويتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وفاة رضيع داخل مستشفى بني سويف التخصصي

وقال وليد عبد الستار محمد، 40 عاما، موظف في هيئة الإسعاف، «رُزقت بمولود بعد 11 عامًا من الزواج وأسميته يونس، وبعد 5 أيام من ولادته بدأ يعاني من نقص في الأكسجين، وطلب مني الطبيب نقل الطفل إلى جهاز السيباب داخل قسم الحضانات».

وأضاف: «كنت مستعد أروح به أي حضانة خاصة لو المستشفى قالت مفيش إمكانيات أو معندناش علاجه، لكن شاء القدر أن أنقله إلى قسم الحضانات بمستشفى بني سويف التخصصي، وتم وضعه على جهاز السيباب وبعد مرور 5 أيام تحسنت حالته، وتم وضعه على جهاز الأكسجين العادي، وبدأ في تلقي الرضاعة الطبيعية، وفوجئت بعدها بيومين باتصال من المستشفى أبلغوني بوفاته».

والد الطفل يحرر محضرا ضد المستشفى

وتابع والد الطفل «نزل الخبر عليا كالصاعقة، وتوجهت إلى المستشفى لأعرف سبب الوفاة، وعلمت من إحدى الممرضات أن الطفل أصيب بميكروب في الدم، الأمر الذي أثار دهشتي، كيف ذلك وابني كان يعاني ضيق في التنفس فقط، ثم توجهت إلى مدير المستشفى لأعرف سبب الوفاة، ووجهت لهم تهمة إهمال طبي في قسم الحضانات».

وأردف أنه توجه إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر ضد المستشفى، «قمت بتحرير محضر يحمل رقم 4932 إداري بندر بني سويف، اتهمت فيه المستشفى بالإهمال الطبي في حالة نجلي، وأنهم من تسببوا في إصابته بميكروب، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وإلى الآن ننتظر تقرير الصفة التشريحية».

مستشفى بني سويف التخصصي يرد على الواقعة

من جانبه، قال الدكتور تامر حامد، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن الواقعة قيد التحقيق الآن بجهات التحقيق المختصة، ولا يجوز الرد أو التدخل في عملها، مضيفا أن ما يمكننا قولهأإن المستشفى لا يتأخر تجاه تقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة للمرضى.