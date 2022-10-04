«الناس تيجي وتروح وأنا عاشقة حيكم».. الصيف خلص ومصيف مطروح لسه شغال (صور)

«يا ساكني مطروح.. جنية في بحركم.. الناس تيجي وتروح.. وأنا عاشقة حيكم»، كانت هذه الكلمات التي تغنت بها المطربة الراحلة ليلى مراد في حب تلك المدينة الساحلية، فعلى الرغم من انتهاء فصل الصيف رسمياً إلا أن مصيف مرسى مطروح مستمر، تزامناً مع الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022، بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات مصر، ما جذب المصطافين إلى التوجه لمطروح والاستمتاع بالأجواء اللطيفة بها على البحر، والاستحمام في هدوء بعيداً عن زحام أشهر الصيف المكدسة بالزائرين.

وتستقبل شواطئ مرسى مطروح زائريها من كل مكان ولا تزال الأنشطة تعمل حسب أشرف فؤاد، صاحب شركة سياحية في مطروح، والذي أكد لـ«الوطن»، أن أجمل أيام للمتعة في المصيف سنوياً هي شهر أكتوبر الهدوء والطقس الجميل والشواطئ مميزة والأسر المتواجدة لتستمتع وكان مطروح خلال هذا الأيام ملكا لهم.

شواطئ مطروح المفتوحة في شهر أكتوبر

ويأتي شاطئ عجيبة على رأس الشواطئ التي تعمل خلال شهر أكتوبر وأجملها من حيث الطبيعة الخلابة من المياه الفيروزية والهضبة والصخور التى نحتتها الأمواج والرياح لتعكس تابلوه رائع يخطف القلوب في مدينة السحر والجمال طبقاً لرضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، لـ«الوطن»، مستكملا جميع الشواطئ لا تزال تعمل حتى الآن وموسم مصيف مطروح من أنجح المواسم، والشواطئ مفتوحة وهي الأبيض وأم الرخم وكليوباترا والشواطئ الجديدة على الكورنيش والليدو والعوام والباسنت والنخيل وروميل والفيروز، ولا تزال شركة الغطس تعمل حتى نهاية المصيف ومغادرة جميع الزائرين.

خدمات في مرسى مطروح

دفعنا بخدمات زيادة هذا العام في شهر أغسطس وسبتمبر وحتى فصل الخريف من ضخ كميات كبيرة وإضافية للمناطق السياحية في محافظة مطروح وتوفير مواد تموينية وغذائية وكميات من الدقيق للأفران وكميات من الوقود ومتابعة الأسواق واستمرار رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وزيادة سيارات الإسعاف، وهدفنا إسعاد جميع زوار مطروح والسياح الذين يأتون من كل مكان داخل وخارج مصر.