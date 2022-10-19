جولات مكوكية للمرشحات في «انتخابات الرعاية» للعاملين بكهرباء القاهرة

تشهد انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المقررانعقادها يوم السبت الموافق 5 نوفمبر المقبل، في نادي الكهرباء بالساحل، معركة ساخنة بين 8 مرشحات هن: دعاء مصطفي محمد - امل رفعت محمود - سلوي بلال السيد - مروة الحسيني السيد - نجلاء ابراهيم مرسي - نجلاء حسني عبد الحميد - سماح ثابت عرفة - حنان مصطفي محمد، في مواجهه 72 رجلت، لاختيار 11عضوًا لتشكيل مجلس إدارة الجمعية.

كسب أصوات الناخبين

كثفت المرشحات من شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من الجولات المكوكية بالإدارت والقطاعات المختلفة لعرض برامجهن الانتخابية، لكسب أصوات الناخبين خاصة من العناصر النسائية، التي تعاطفت مع زملائهن المرشحات، وبدأن في تكوين مجموعات عمل في كل الإدارات، لحسم المعركة لصالحهن.

تواجد مكثف داخل أروقة نادي الكهرباء

انتشرت العناصر النسائية من الشركتين، بشكل مكثف داخل اروقة نادي الكهرباء بالساحل، خاصة في الفترة المسائية، مستغلين الاطفال والطلبة في الدعاية الانتخابية، لحصد أكبر نسبة من أصوات الاسر المترددة على النادي.

49 مرشحا منهم 7 سيدات في شمال القاهرة

وترشح على عضوية مجلس الإدارة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لانتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين، 49 مرشحا هم «أحمد عبد البديع أحمد - أحمد فتحي عبد القادر - أحمد محمد علي - أشرف كمال السيد - أيمن حسين أحمد - أيمن عبد النبي السيد - إيهاب سعد الدين محمود - تامر سامي صبحي- تامر كمال محمد- خليل محمد خليل- رضا بدر حمدي- سامح سيد سعد- سامح عبد الستار إسماعيل- سمير عبداللطيف محمد- شريف عبد الرازق عبدالله- صبري قاسم محمد- طارق رزق بخيت- طارق محمود محمد زكي- طه سيد طه».

وتضم القائمة: «عاطف عبداللطيف السيد- علي نبيه محمد- عماد عبدالمعطي السيد- عمرو علي محمد- عواد إبراهيم عواد- عيد محمد محمد- كرم خلف عبد العالي- ماهر حسين حسن- ماهر علي مبروك- محمد ابراهيم حافظ - محمد رحيم إبراهيم- محمد زكي محمد- محمد صالح محمد- محمد صلاح عبد الصادق- محمد عبد الحميد اسماعيل- محمد عبد المنعم عبد الشهيد- محمد مصطفي عبد الفتاح- محمود محمد محمود- مصطفي فوزي مرعي- منير فتحي عطية - نجم الدين فتحي نجم- هاني رشدي عيسي- هاني رمضان سيد- وائل أسامة إبراهيم- وحيد عبد الحميد عبد الحميد- وليد نصر الدين إبراهيم- ياسر أمين عودة - ياسر عبد الحفيظ علي- يسري عزت إبراهيم».

مرشحة وحيدة في شركة جنوب القاهرة

ترشح عن عضوية مجلس الإدارة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في انتخابات جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين، 23 مرشحا، هم: «إبراهيم عبد المجيد السمان - أحمد مصطفي سامي - السعدي فؤاد إسماعيل - نهاد حسين هاشم- أيمن عبد الغني حسن- بهاء الدين مندي عبدالحليم- تامر نبيل عبد الغني- خالد حمدي حسن- خالد عبد الحليم محمد- دعاء مصطفي محمد- سيد عبد التواب حامد- سيد مصطفي كمال- عاطف سعد الدين نصر- علاء حسن السيد- عهدي عزمي عزيز- محمد أبوغنيمة عبد الصمد- محمد السيد محمد- محمد العيني موسي- محمد حسين أحمد- محمد رشدي عبد المنعم- محمد فتحي محمد- محمود راشد علي- مصطفي سيد مصطفي- مصطفي فراج أحمد- وائل عبدالله محمود- وائل عبد المقصود عبدالله».