خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في الإسكندرية من خلال إعلانات وهمية عن بيع مستلزمات أجهزة حاسب، وأمرت نيابة الإسكندرية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في 12 واقعة نصب.

تحدث أشرف ناجي المحامي بالنقض، عن مصير المتهم، قائلًا إنه اتخذ النصب الإلكتروني وسيلة للكسب السريع، بطريقة غير مشروعة، وستكون عقوبته بالحبس والغرامة.

الحبس والغرامة

قال ناجي إن القانون شرع عقوبات مشددة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في النصب على الآخرين، ووضع عقوبة يواجهها المتهم بالنصب الإلكتروني، وتكون بالحبس مدة 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه، أو تقع على المتهم إحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف ناجي، أن المتهم يعاقب بالحبس حسب المادة رقم 336 في قانون العقوبات، والتي نصت على «معاقبة كل استخدام وسائل الاتصال، بهدف النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض، بطريقة الاستيلاء والاحتيال لسلب شيء من الشخص المجني عليه، أو كان استعمل طرق احتيالية، لإيهام الآخرين بواقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل للحصول على أرباح وهمية».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام المتهم بالنصب والاحتيال على الآخرين عن طريق ترويجه للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لبيع مستلزمات لأجهزة حاسب آلي، وبهذه الحيلة مكنته من استدراج عدد من المواطنين واستولى منهم على مبالغ مالية، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وبعدها فوجئوا بتعرضهم للنصب، وتمكن فريق البحث من ضبطه عن تحديد مُرتكب تلك الوقائع، وبالتحريات تبين أنه ارتكب 12 واقعة نصب، وأقر أنه حقق مكاسب مالية من وراء ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية.