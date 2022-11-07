تنظيم معرض مجاني للأثاث والأجهزة الكهربائية في 4 قرى بالدقهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في 4 قرى وعزب وهي «برقين، كفرعزام، عزب رمزي، عزبة رشاد» بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور منى شرف، مدير الإدارة الاجتماعية بالسنبلاوين، وقيادات جمعية الأورمان.

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن تنظيم المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأضاف «عبدالعزيز»، في بيان، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تلعب دورا هاما وحيويا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الأورمان: توزيع الأثاث وفق خطة مسحية

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وحتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية بمراكز المحافظة، والمستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

وأوضح «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، وُوجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات

وقال إن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.