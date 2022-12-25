القوات الأوكرانية تضرب 4 مراكز قيادة روسية بصواريخ إس-300

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أنّ القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية ضربت الليلة الماضية 4 مواقع قيادة للقوات الروسية، فضلا عن 3 مناطق تركيز للأفراد العسكريين ونظام صواريخ إس -300 المضاد للطائرات.

قصف مستمر

وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنّه على مدى اليوم الماضي، شنّت القوات الروسية «5 ضربات صاروخية وجوية» كما نفذت أكثر من 90 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة -على وجه الخصوص- على أهداف مدنية في خيرسون، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

عمليات للقوات الروسية

وأضاف البيان أنّ القوات الروسية تركز جهودها على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا، كما تسعى القوات الروسية لتحسين موقعها التكتيكي في منطقة كوبيانسك.