تفاصيل جديدة في سقوط شخصين ضُبط بحوزتهما 30 قطعة يشتبه في أثريتها بالجيزة 

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين وبحوزتهما 30 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وعرضها على لجنة خبراء في الآثار لفحص والتحقق من مدى كونها أثرية أو غير أثرية، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهما إتمام عملية بيع وشراء 201 قطعة يُشتبه في أثريتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهمين أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص «لا يعلم بياناته»، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير المشار إليه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وتبين قيامه بالاشتراك مع عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة في الإتجار فى القطع الأثرية وحيازتها.

مخدرات وقطع يشتبه في أثريتها

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها، 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض و2 هاتف محمول.

كما اعترف المتهمان بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم، وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع في الإتجار بالقطع الأثرية.

كما اعترف المتهم الثاني في الواقعة بحيازته للقطع المضبوطة «مقلدة» بقصد النصب والهاتفين للتواصل مع عملائهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.