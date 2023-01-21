«علي» هاجم زوجته ونقلها للمستشفى بالمرج.. جلسة عتاب تحولت لمشاجرة

الحزن كان ظاهرًا على وجهه، ظل يبرر جريمة محاولته طعن زوجته طوال جلسة التحقيق، بعدما نسبت النيابة العامة لـ «علي» تهمة الشروع في قتل زوجته خلال جلسة عتاب في منزل الزوجية بالمرج، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحريات المباحث أكدت تعمد المتهم تنفيذ الجريمة، وأنه أسرع إلى المطبخ وأمسك السكين وطعن بها زوجته، لكن استغاثتها ساهمت في سرعة وصول الجيران وفض المشاجرة.

المتهم بالشروع في قتل زوجته ينقلها للمستشفى

بعد توجيه اللوم من جيران المتهم له على طعن زوجته، أسرع في نقلها إلى المستشفى وساهم ذلك في إنقاذها من موت محقق، حيث تم احتجازها داخل غرفة الرعاية المركزة نظرًا لسوء حالتها الصحية، وبحسب التقرير الطبي فإن حالتها الصحية تجاوزت مرحلة الخطر، وأصبحت قادرة على الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة.

سيدة المرج تشرح تفاصيل الاعتداء عليها

قالت سيدة المرج المجني عليها أمام النيابة العامة، إنها كانت تجلس مع زوجها وتعاتبه على سوء معاملته لها أمام أقاربها، لكنها تفاجأت به يكيل لها السباب والشتائم، وعندما طالبته بالتوقف عن أفعاله أسرع إلى المطبخ وأحضر سكينا وطعنها في يدها وبطنها.

رواية المتهم بطعن زوجته

في حين قال المتهم إن زوجته سريعة الغضب ودائما ما تعامله بشكل سيئ، ووقت الحادث كان صوتها مرتفعا ومصحوبا بصرخات، وطلب منها مرات متكررة الحديث بصوت منخفض حتى لا يشعر الجيران في كل مرة بخلافاتهما، لكننها استمرت في الصرخات فضربها وطعنها بالسكين.

عقوبة الشروع في القتل

وعن عقوبة المتهم بتهمة الشروع في قتل زوجته في المرج، يشرح الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة وفقا للمادة 46 من قانون العقوبات، «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.