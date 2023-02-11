«التجمع» يعقد دورة تثقيفية بعنوان «تاريخ البرلمانات المصرية والدساتير»

نظم اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي لحزب التجمع، اليوم، محاضرتين ضمن دورته التثقيفية، التي بدأت السبت الماضي بمقر حزب التجمع المركزي.

دورة تثقيفية بحزب التجمع

وألقى عبدالناصر قنديل، أمين تثقيف حزب التجمع والباحث في الشؤون البرلمانية، محاضرة بعنوان «الهيئات النيابية وسلطاتها»، وشرح خلال المحاضرة تاريخ العقد الاجتماعي والدستور والمجالس التشريعية للدولة المصرية.

تأثير الصراع العالمي على الاقتصاد المصري

وقال قنديل، إن هذه الدورة التثقيفية ضمن عمليه التثقيف المركزية لشباب حزب التجمع مركزيا وعلى مستوي الجمهورية.

كما أدار رئيس حزب التجمع النائب السيد عبدالعال، مناقشة واسعة مع شباب حزب التجمع حول طبيعة الأزمة الاقتصاديه في مصر، وما يدور من صراع عالمي خلال الأيام الحالية، وتأثيره على الاقتصاد المصري.