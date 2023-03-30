دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023.. «اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى»

التقرب إلى الله بالدعاء من أفضل الأعمال التي يقوم بها الصائم خلال شهر الفضيل، لأن الدعاء من أقرب الطاعات التي ممكن أن يقوم بها المسلم هذا الشهر الفضيل، لذلك في اليوم الثامن من أيام رمضان المباركة، يبحث عدد من المسلمين عن دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023، ويستعرض التقرير التالي عددا منها على سبيل المثال لا الحصر، إذ يمكن للصائم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023

وعند الحديث عن دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 يجب التأكيد على أنه لا يوجد دعاء محدد ليوم معين خلال الشهر الفضيل، بل يستطيع المسلم أن يردد الأدعية في كل وقت وكل يوم بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

- اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

الدعاء في رمضان

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في كل وقت سواء دعاء اليوم الثامن من رمضان 2023 أو غيرها ما يلي:

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم اني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة

- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا.