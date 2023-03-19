أستاذ علم النفس التربوي يكشف عن الوقت المثالي للمذاكرة في رمضان

قال الدكتور عصام حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن المخ مبرمج على إشباع الحاجات البيولوجية أولًا، قبل الحاجات العقلية والنفسية، وهو ما يجعل الطالب الذي يشعر بالجوع أو العطش أو الإرهاق والتعب لا يحص دروسه بصورة جيدة، لأن الدماغ تتعامل مع نقص الإحتياجات البيولوجية على أنها تهديد يهدد الجسم ويعطيها أولوية قصوى.

الفرق بين الطالب المتفوق وغير المتفوق

واضاف حجازي، في حوار على فضائية "dmc"، أن الفرق بين الطالب المتفوق وآخر غير متفوق على الرغم من عدم وجود تفاوت كبير بالقدرات العقليو لطلاب الصف الواحد كطلاب الثاانوية العامة هو القدرة على إدارة الوقت والمجهود، لافتًا إلى أن رمضان ينظر لعه بعض الطلاب على أنه من الصعوبة أن يتم فيه تحصيل الدروس بصورة جيدة على غير الحقيقة، إذ أن إدارة الوقت والجهد تجعل من رمضان فرصة جيدة خاصة مع إستغلال روحانيات رمضان.

الوقت الأمثل للاستذكار بشهر رمضان

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة أن الوقت المثالي للمذاكرة يكون بعد العشاء، إذ أن الصيام قد يصاحبه عدم تركيز بسبب الشعور بالجوع وبعد المغرب مباشرًا يكون الجسد في حالة من الإرهاق المصاحب لعملية هضم الطعام، مؤكدًا على ضرورة شرب كميات كبيرة من السوائل لتحسين الدورة الدموية وإستعادة النشاط للمذاكرة.