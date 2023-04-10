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إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وأتوبيس بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
05:13 م | الإثنين 10 أبريل 2023
إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة-أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة-أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام قرية دسونس بنطاق مركز كفر الدوار، ونقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في البحيرة 

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية.

أسماء مصابي الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد أحمد عبد العزيز، 42 مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، محمد خميس صبحي، 23 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وآخر مجهول الهوية.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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