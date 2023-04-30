إجراء منظار مراري للمرة الأولى في مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية

قامت الفرق الطبية بوحدة المناظير الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام للمناظير، والدكتور محمود غنيم مدرس الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة الأزهر، بإجراء منظار مراري وتركيب دعامة للمرة الأولى بالمستشفى، ضمن قائمة مناظير مكونة من 6 حالات أخرى.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من اهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور.

إجراء منظاري لحالتين

وتم إجراء منظار لحالتين قئ دموى بقسم الباطنة، وإجراء منظار معدة وربط دوالى المرئ لحالة أخرى، وعمل منظار قولوني لحالة نزيف شرجى، وإجراء منظار لحالة تعاني من انسداد فى للقنوات المرارية، هذا بالإضافة إلى أخذ عينات للتحليل الباثولوجى لحالتين التهاب حاد بالمعدة، وتم إجراء المناظير وجميع الحالات بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.