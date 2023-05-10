رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات المياه لخدمة المواطنين

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس وليد حسين، مدير عام محطات المياه وروافعها، ومديرو التشغيل والصيانة والمحطات والروافع، مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة، الواقع بمنطقة أنشاص على ترعة الإسماعيلية بالزوامل والمغذي لمحطة تنقية مياه العبور الرئيسية، بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، التي يتم تغذيتها من محطة العبور.

وتفقد رئيس جهاز العبور، الرافع الأوسط بطريق أنشاص العبور، الذي يغذي محطة مياه العبور، مشيرا إلى أنّ محطة تنقية المياه بالعبور تغذي المدن والمناطق المجاورة «العبور، والعبور الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، ومدينة السلام، والنهضة».

إحلال وتجديد 6 طلمبات رأسية كاملة

وأكد المهندس أحمد رشاد، أنّ المشروع يهدف إلى إحلال وتجديد 6 طلمبات رأسية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة، و4 طلمبات أفقية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة، بخلاف رفع كفاءة لوحات الجهد المتوسط والمحولات والمولدات والأعمال المدنية لعنبر الطلمبات والخزانات وباقي الوحدات المختلفة للرافعين.

وأضاف المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق، أنّ ذلك يأتي في إطار التأكد من رفع كفاءة منظومة مياه الشرب، والحفاظ على استمرارية التشغيل والاستفادة القصوى للمأخذ، وإنتاج الكميات المطلوبة من المياه للمدن المستفيدة.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أحمد رشاد، الاتفاق مع شركة النقل المتميز التابعة لمشروع القطار الكهربائي LRT لتوفير خط سير أتوبيسات جديد داخل المدينة لربط محطة القطار الكهربائي السريع LRT بالمناطق المختلفة بمدينة العبور، وعمل التعديلات اللازمة لخط السير كمرحلة أولى لتلبية احتياجات قاطني وزائري المدينة وتيسيرا عليهم.

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنّ مسار الخط كالتالي «محطة القطار الكهربائي LRT، وكارفور، والحي الأول، والمركز الإسلامي، وميدان الروضة، وشارع القديس يوسف، وأسواق الخير، ومركز الشباب بالحي الثاني، ومستشفى عين شمس، ومدرسة التجارة، وصينية فاطمة الزهراء، وشارع متولي الشعراوي، والإدارة التعليمية، والحي الثالث، ومستشفى العبور العام الحي الثامن، وخط 10، ومساكن السعودية، وإسكان المستقبل، والشهر العقاري، ومحطة الأتوبيس بإسكان المستقبل»، والعودة بنفس خط السير.

وأضاف المهندس السيد أمين، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أنّه جرى تحديد سعر التذكرة المميكنة بقيمة 6 جنيهات لكامل المسار، لافتا إلى أنّ السيارات مزودة بـ«كاميرات مراقبة، وتكييف، وGPS، وشاشات عرض داخلية»، علما بأنّ مواعيد الخط تبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 مساءَ، وجميع العاملين في الجهاز يتسابقون لتقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المدينة.