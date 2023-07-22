تامر حسني يختار 10 من جمهور حفلته بمهرجان العلمين الجديدة للرقص معه

حرص الفنان تامر حسني على اختيار 10 من جمهور حفلته بالعلمين الجديدة، للرقص معه على المسرح، على نغمات أغنيته الجديدة «بكرة تروق»، رفقة التيك توكر الألماني نويل روبنسون.

بينما دخل تامر حسني حفلته بمهرجان العلمين، وهو طاير في الجو، على نغمات أغنية " هرمون السعادة", وحرص على الرقص مع الجمهور. وقال تامر حسني:"انا اتشرف ان تم اختياري لاحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، واتمني ان نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي". وكان تامر حسني نشر صور من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها:"من تحضيرات امس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين .. و تاني … امانه عليكم محدش يتأخر عشان في معاد لقفل الابواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمه بالتوفيق".