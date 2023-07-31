«كتبوها في الأول 9».. كيف أجاب أوائل الثانوية عن سؤال تلت التسعة كام؟

«تلت التسعة كام»، سؤال أثار الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية وأصبح حديث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، فالبعض يصفه بأنه سؤال هدية للطلاب وآخرون وصفوه بأنه «محير» ولكن ماذا فعل أوائل الثانوية العامة في هذا السؤال؟

سؤال تلت التسعة كام

وكشف أوائل الثانوية العامة عن إجابتهم على سؤال «تلت التسعة كام» في مادة اللغة العربية، منهم الطالب معاذ عاطف ابن محافظة بني سويف الثامن على شعبة علمي علوم، الذي أجاب في البداية على الاختيار بـ«تسعة» ولكن مع قراءة السؤال جيدا غير إجابته: «أنا في الأول جاوبت الاختيار تسعة مش ثلاثة وبعدين لما راجعت كويس وقريت السؤال أكتر من مرة غيرت الإجابة والحمد لله» بحسب ما رواه في حديثه لـ«الوطن».

وحصل معاذ يوسف على المركز الثامن بشعبة العلمي علوم بمجموع 401 الأمر الذي جعل الفرحة والسعادة تسيطر عليه وعلى أسرته، خاصة أنه لم يتوقع أن يكون من ضمن الأوائل، وقرر الالتحاق بكلية الطب، ولكنه إذ وجد تخصصا جديدا بعيدا عن الطب وسيحقق له استفادة كبيرة سيلتحق به: «أنا قررت أدل كلية الطب ولكن لو لقيت تخصص جديد وعجبني وممكن استفاد منه مستعد استغنى عن الطب وخاصة لو جاتني منحة دراسية في أي جامعة معروفة».

الأول على شعبة العلمي علوم

تحدث أيضا الطالب «محمود محمد» من أوائل الثانوية العامة الذي حصل على المركز الأول بشعبة العلمي علوم عن سؤال «تلت التسعة كام» الذي قال إن رغم سهولة السؤال إلا أنه أخذ وقتا من التفكير: «السؤال كان سهل ولكن أخدت وقت من التفكير عشان الواحد كان مشتت أنه يكون بالسهولة دي».

لم يتوقع ابن محافظة أسيوط أن يحصل على المركز الأول في الثانوية العامة «أنا لم أكن أتوقع نهائيًا حصولي على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وتكليلاً لجهود أسرتي التي وفرت لي كل سبل الدعم»، مشيرا إلى أنه يلتحق كلية الطب ويرغب في الانضمام إلى قسم القلب والأوعية الدموية.