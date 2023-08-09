حملة مكثفة لرفع التعديات والإشغالات من شوارع الدقهلية

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بالدقهلية شن حملات مفاجئة في شوارع المنصورة من أجل رفع التعديات والإشغالات، اليوم الأربعاء 9 أغسطس، وحملات تجميل وتهذيب للأشجار في الحدائق العامة بالمنصورة.

إزالة التعديات والإشغالات في شوارع المنصورة

وأوضحت أنه جرى شن حملات لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين لتحسين المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بالمدن، وتوجيهات محافظة الدقهلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تعديات المحال التجارية والعقارات

وأشارت رئاسة حي غرب المنصورة، إلى أنه جرى رفع تعديات المحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

وأكدت أنها لن تسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة بالحي، مع استمرار إدارة الإشغالات في تكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، ليستشعر المواطن بالفارق.

تجميل الحدائق العامة بحي غرب المنصورة بالدقهلية

وفي سياق متصل، أجرى الحي الكثير من أعمال رفع كفاءة وتجميل الأشجار في الحدائق العامة، ونقلهم وتهذيب الحشائش إلى جانب رفع ناتج أعمال القص من داخل أرجاء حديقة عروس النيل بشارع الجمهورية، لتوفير بيئة صحية وآمنة وتحسين الصورة البصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.