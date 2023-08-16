فحص 778 مواطنا في قافلة طبية بمستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء

دشنت جامعة العريش بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء، قافلة طبية في مستشفى الشيخ زويد المركزي، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المحافظ إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ضمَّت مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان لأهالي الشيخ زويد.

استفاد من القافلة 778 مواطنًا

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه استفاد من القافلة عدد 778 مواطنًا ما بين كشف طبي في مختلف العيادات واجراء الأشعة والفحوص المعملية، معلنًا عن استمرار القوافل الطبية في مختلف التجمعات والمناطق علي مستوي المحافظة.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلي أن القافلة جرت بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، والتي تضم (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط).

تفاصيل الكشف الطبي

ولفت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إلى توقيع الكشف الطبي على 450 مواطنًا في عيادات الباطنة والنساء والرمد والجلدية والأنف والأذن والمسالك والجراحة والأطفال والعظام والروماتيزم، وإجراء الأشعة لعدد 140 حالة، وإجراء التحاليل المعملية لعدد 187 حالة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج.