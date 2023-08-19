مد باب القبول بمدارس التمريض في مطروح.. والتقديم يبدأ اليوم

في بشرى سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطورح، أعلنت الشؤون الصحية بالمحافظة، زيادة عدد فصول التمريض، ومد باب القبول بالمدارس الفنية للتمريض، لاستكمال الأعداد المطلوبة لفصلين، بواقع من 25 إلى 30 طالبة لكل فصل.

موعد التقديم بمدارس التمريض

وذكرت محافظة مطروح في بيان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يستمر التقديم لمدارس التمريض، لمدة 3 أيام، ابتدءا من اليوم، وحتى الاثنين المقبل، وبالشروط المعلنة سابقا، بحد أدنى 257 درجة.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» شروط الالتحاق بالمدارس الفنية للتمريض، كما أوضحتها وزارة الصحة والسكان، التي جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم لمدارس التمريض

- القبول وفقا للمجموع الأعلى.

- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

- اجتيازاختبارات مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي، بنسبة لا تقل عن 70% لكل مادة منهم.

- تفرغ الطالب للدراسة، بإقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية من محافظة مطروح الحاصل منها على الشهادة.

- اجتياز كشف الهيئة ويشمل الآتي:

- الاختبار النفسي وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة والمظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الوزن والطول.

- الكشف الطبي للراغبين في الالتحاق بالتمريض، ويجرى توقيعه على الطلاب المقبولين فقط، من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن الفحوصات الآتية:

- كشف نظر، وكشف باطني، واختبار مخدرات.

ملحوظة، لا يعد الطالب مقبولاً إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وبعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة.