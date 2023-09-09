تنظيم 31 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال شهر لإثراء وعي الشباب بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 31 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر 2023، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

أنشطة ثقافية في محافظة المنوفية

وأوضح أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، جار تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية، بينها برنامج استوديو الثقافة واحتفالية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف وندوة الشباب قادة المستقبل ومحاضرة بعنوان جهود الدولة في تطوير العشوائيات.

عروض فنية للطلاب والأطفال

كما سيتم تنفيذ عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، ومحاضرة بعنوان الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة، ودور القرية في التنمية الاقتصادية للدولة، ومحاضرة قضايا البيئة والتنمية في مصر، والفلاح والتنمية الاقتصادية 2030، ومحاضرة مخاطر الهجرة الشرعية، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة، كون قطاع الثقافة والفنون أحد أدوات القوى الناعمة والتي تساهم في تشكيل ضمير الإنسان المصري.