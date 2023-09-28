هل العمرة أو الحج على حساب الغير تنقص الثواب؟.. أمين الفتوى يرد

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة حول هل العمرة أو الحج على حساب الغير تنقص الثواب؟.

هناك أشخاص يتحملون نفقات البعض فى الحج والعمرة

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الواقع عبر الإسلام أن هناك أشخاصا يتحملون نفقات البعض فى الحج والعمرة، وهذا عمل عظيم، وعمله سيدنا عبدالله بن المبارك، وكان يطلع الناس على نفقته إلى الحج والعمرة».

عمل عظيم

واستكمل: «هو عمل عظيم لمن يقوم به، ومن يساعد أى حد سواء والده او والدته، يكفى إنه يساعد شخص بيروح عمرة، يكفى أنه هيروح عند سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه عمل عظيم».