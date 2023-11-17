نائب «مستقبل وطن»: نقف صفا واحدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري يقف صفا واحدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، جراء خطة الإصلاحات والتنمية التي عمل عليها في جميع القطاعات خلال الفترة الأخيرة.

الخولي: تطوير البنية التحتية مهم لمصر

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال كلمته في دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية، إلى أن الرئيس السيسي عمل خلال الفترة الأخيرة على إحداث تطويرات شاملة للبنية التحتية وهو قرار صحيح خاصة في سيناء.

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في المنوفية، أن الجميع جاء اليوم للتأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر ويتصدى لكافة المخططات التي تواجه الدولة.

وشهد المؤتمر الأول لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المنوفية، تواجد الآلاف من المواطنين الذين رفعوا أعلام مصر وهتفوا بشكل مستمر للسيسي، كما شارك في المؤتمر عدد كبير من النواب والمسؤولين على مستوى المحافظة.