باحث: إسرائيل تتمادى في إيذاء سكان غزة بقطع المياه والكهرباء والطعام

قال مصطفى عبد اللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن العالم تنبه إلى خطة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى الترحيل القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا مخالف للقوانين الدولية ويجب أن يضطلع العالم للانتباه إلى مسؤولياته التي ينادي بها طوال الوقت.

وأضاف «عبد اللاه» خلال مداخلته الهاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن على إسرائيل حماية الإنسانية في غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن تعنتها يخالف القوانين الدولية وتتمادى في إيذاء سكان غزة بقطع المياه والكهرباء والطعام، وتدمير المنشآت السكنية.

وأكد الباحث أن الدولة المصرية تركز على توفير المستشفيات، لمساعدة أكبر عدد من الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال يمنع المصابين من الخروج، بالإضافة إلى عدم وجود مستشفى يعمل بشكل كلي في غزة.