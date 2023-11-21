إزاي تصوت على جوائز الأفضل في العالم؟.. الأهلي والشناوي وكولر ينافسون بقوة

اقتحم نجوم الدوري المصري قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم، بعدما كشف مجلس دبي الرياضي اليوم الثلاثاء، عن قوائم المرشحين لجوائز «جلوب سوكر» 2023.

الأهلي والشناوي وكولر وصلاح ينافسون على جوائز الأفضل في العالم

الأهلي، الذي صال وجال الموسم الماضي، محققًا كافة البطولات المحلية والقارية، كان له تواجدًا بارزًا في أكثر من قائمة، أبرزها مناطحة النادي لكبار الدوريات الأوروبية على لقب أفضل نادي في العالم، فضلًا عن منافسته على لقب أفضل نادٍ في الشرق الأوسط.

مارسيل كولر، المدير الفني لنادي القرن الأفريقي، أيضا تواجد ضمن القائمة المرشحة لأفضل مدير فني في العالم، بعدما حقق كافة الألقاب على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

طريقة التصويت على جوائز جلوب سوكر

وتواجد محمد الشناوي ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بعد أدائه الاستثنائي الذي قاد به الأهلي للوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية.

ولم يكن مفاجئا وجود هداف ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، ضمن القوائم المرشحة لجوائز الأفضل، حيث تواجد اسمه للمنافسة على جائزتي أفضل لاعب في العالم، واللاعب المفضل لدى الجماهير.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر»، يوم 19 يناير المقبل بالإمارات.

وستضم القوائم النهائية في كل جائزة 5 مرشحين فقط، من خلال تصويت الجمهور، على أن تكون المرحلة الثانية والنهائية من خلال 40% من تصويت الجماهير، و60% للخبراء.

ويمكن التصويت للنادي الأهلي عبر الرابط التالي:

رابط التصويت للأهلي لأفضل نادي في العالم في جائزة جلوب سوكر

رابط التصويت للأهلي لأفضل نادي بالشرق الأوسط في جائزة جلوب سوكر

ويمكن التصويت لمدرب الأهلي مارسيل كولر عبر الرابط التالي:

رابط التصويت لـ كولر لأفضل مدرب في العالم

ويمكن التصويت لـ محمد الشناوي عبر الرابط التالي:

رابط التصويت لـ الشناوي لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

ويمكن التصويت لـ محمد صلاح عبر الرابط التالي:

رابط التصويت لـ محمد صلاح لأفضل لاعب في العالم

رابط التصويت لـ محمد صلاح للاعب المفضل لدى الجماهير