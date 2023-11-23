«الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به» ندوة في مسجدين بالإسكندرية الاثنين المقبل

تنظم وزارة الأوقاف ندوة بعنوان «الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به»، بعدد من محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، وتتضمن نشر الفكر الإسلامي الصحيح حول حرمة التلاعب برفع الأسعار أو الغش في المواد الغذائية أو بيع منتجات غذائية منتهية، ليتعلم التجار حدود الشرع في مسألة التلاعب بالأسعار والتي تضر بالمجتمع وبصحة المواطنين.

الندوة في مسجدين بالإسكندرية

وقال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء ندوة علمية تحت عنوان «الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به»، وتم اختيار مسجدين بالإسكندرية لتقديم هذه الندوة، وهما مسجد حسن علام بمنطقة سموحة ويحاضر فيها الدكتور محمد علي ذكري، مدرس بكلية أصول الدين بطنطا جامعة الأزهر، ومسجد حاتم بسموحة ويحاضر فيها الدكتور منير محمد إبراهيم، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود.

التلاعب حرام شرعا

وأضاف عبد الرازق أن نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي يساهم في القضاء على الظواهر المضرة بالمجتمع والتلاعب في الأمن الغذائي، فإلى جانب أنه جريمة يعاقب عليها القانون فإنه أيضًا محرم شرعا ولا بد أن يعلم المسلم أن القانون يعاقب المخطئ على جريمته، ولكن الأهم لا بد من الخوف من الله، فالغذاء يتناوله الإنسان ولا بد أن تكون هناك أمانة في جميع مراحله، من بداية الإنتاج والخامات المستخدمة حتى مرحلة البيع.