هل تزيد معدلات الوفاة بالأزمات القلبية في الشتاء؟.. طبيب يجيب

مع دخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تزداد معدلات الإصابة بالنوبات القلبية، إذ تنقبض الأوعية الدموية ويحتاج القلب إلى العمل لإبقاء الجسم في حالة الدفء ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

سبب زيادة الوفيات في فصل الشتاء

ويؤدي زيادة ضربات القلب، إلى تغييرات في تكوين الدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، الذي تعد هي أحد الأسباب في حدوث الوفيات، لكن هل تزيد معدلات الوفاة بالأزمات القلبية في الشتاء؟، هو ما نستعرضه في التقرير التالي.

وقال الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، أن معدلات الوفاة بالأزمات القلبية في فصل الشتاء تزداد بالفعل، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة، مما يسبب تضييق الأوعية الدموية، المسئولة عن عملية التنفس داخل الجسم وإمداد القلب بالهواء اللازمة.

زيادة نشاط الجهاز العصبي

وتابع «العوضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي، لإبقاء الجسم دافئا، مما يسبب الأزمة القلبية، او ما يسمى باحتشاء عضلة القلب.

عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، ومر وقتًا كافيًا دون علاج لاستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب ويسبب الوفاة، حسب ما أوضحه أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح للوقاية من الإصابة بالأزمة القلبية

ولتجنب حدوث الأزمة القلبية في فصل الشتاء، يجب اتباع عدة نصائح هامة، وفق ما نشره موقع «مايو كلينك».

- تناول الماء بكثرة.

- تناول كمية جيدة من السوائل.

- الاهتمام بتناول الأكلات التي بها الخضار والفواكه.

- البعد عن تناول الأكلات الدسمة.

- عدم تناول الأكل قبل النوم بـ4 أو 5 ساعات على الأقل.

- البعد عن التوتر والزعل والعصبية، لأنها تسبب انخفاض ضربات القلب ما يسبب حدوث لزوجة في الدم، وارتفاع هرمون الكورتيزون والأدرينالين، ما يزيد ضغط الدم ويسبب حدوث أزمة قلبية أو تجلطات في المخ.