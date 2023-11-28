ولاية ساكسوني الألمانية تشكر مصر على جهودها نحو إرساء السلام بالمنطقة

وجه رئيس وزراء ولاية ساكسوني الألمانية، مايكل كريتشمر، الشكر لمصر على الجهود التي تبذلها نحو إرساء السلام والأمن في المنطقة.

وأمس الاثنين، استقبل السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية في «برلين»، مايكل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسوني الألمانية، بمقر السفارة المصرية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والولاية في المجالات المختلفة وخاصة مجالات الثقافة والتعليم والهجرة الشرعية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية امصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث الجانبان، إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التعاون الثقافي، ورحب رئيس وزراء ولاية ساكسوني الألمانية، بإمكانية تبادل إقامة المعارض الثقافية بين مصر والولاية، بحيث تقوم مصر بتنظيم معرض للحضارة الفرعونية في مدينة دريسدن عاصمة الولاية، بينما تقوم الولاية بتنظيم معرض في مصر لعرض المجوهرات التي تعود للعصور الوسطى والتي تتميز بها الولاية.

مناقشة كيفية استفادة ولاية ساكسوني من العمالة المصرية الماهرة

وتم مناقشة كيفية استفادة الولاية من الموظفين والعمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق عمل الولاية، حيث تم الاتفاق على ترتيب زيارة لمسؤولي الولاية إلى القاهرة مطلع العام المقبل للالتقاء بنظرائهم والوقوف على الإمكانات البشرية المتاحة في مصر، والنظر في تقديم التدريب لها من خلال المركز الألماني للهجرة في مصر، تمهيدًا لاستقدامهم للعمل في الولاية بالوظائف المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث اهتم المسؤول الألماني بالتعرف على رؤية مصر بشأن تطورات الأزمة الحالية، وما يمكن أن تقوم به ألمانيا للمساهمة في تهدئة الأوضاع، وأكد السفير خالد جلال على أهمية قيام كافة الدول بما في ذلك تلك التي لديها علاقات خاصة بإسرائيل مثل ألمانيا بالضغط نحو الوقف الفوري لهذه الحرب التي يروح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين، وسماح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة لرفع المعاناة عن المدنيين هناك، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين، والذي يُعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.