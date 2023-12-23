رامى إمام: الزعيم لن يعتزل التمثيل.. ولكن مشاركته في موسم رمضان صعب

بين الحين والآخر، تتصدر العديد من الأنباء عن اعتزال الزعيم عادل إمام التمثيل؛ وعدم قدرته عن الوقوف أمام الكاميرا ما يجعله يعتذر عن الكثير من الأعمال المعروضة عليه الفترة الماضية.

حقيقة اعتزال الزعيم عادل إمام

وأوضح المخرج رامي إمام فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتردد ما هو إلا شائعات، ولا أساس لها من الصحة، مشددَا على أن والده الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية من عائلته وأحفاده، ولم ولن يعتزل التمثيل، مشيرًا إلى أنه لا يمانع تقديم عمل جديد بشرط أن ينال إعجابه لأنه قدم خلال مسيرته مئات الشخصيات والموضوعات، لافتًا إلى أن مشاركته بالموسم الرمضانى أصبح أمرا يصعب عليه لأنه يتطلب عدد ساعات طويل وهو مرهق وشاق وليس له فقط؛ وإنما لمن هم وراء الكاميرا أيضًا، وهو ما جعل عددا كبيرا من الصناع والنجوم يتجهون لتقديم أعمال 15 حلقة بالموسم الرمضانى.

فيلم أبو نسب

وينافس المخرج رامي إمام فى موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «أبو نسب»، والذى يعد التعاون الثالث له مع شقيقه الفنان محمد إمام، ويشارك فى بطولته كل من ماجد الكدواني، ياسمين صبري، محمد رضوان، علاء مرسي، وآخرين إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا، أحمد سعد، محمد ثروت.