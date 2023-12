الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف منازل الفلسطينيين بعد قصف مخيم المغازي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في قطاع غزة من قصف لمنازل الفلسطينيين، استمرارا لجرائم الحرب منذ إطلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

واستشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات، جراء قصف من الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، واستشهد 70 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأصيب العشرات، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء إسرائيلي استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط غزة، فيمال قال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع غزة أشرف القدرة إن ما يحدث في المخيم هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، مضيفا في بيان مقتضب، إن العدد مرشح للزيادة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحرب تفرض على سلطات الاحتلال ثمناً باهظاً للغاية، لكن ليس أمامها خيار سوى مواصلة القتال.

من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية، القصف الإسرائيلي على مربع سكني في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، ووصفته بجريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل.

ومساء أمس الأحد، الجيش الأردني، إنزالاً جوياً إغاثياً، السابع من نوعها لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة «القديس برفيريوس» يقدر عددهم بنحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، عشية عيد الميلاد المجيد.

بدورها، عرضت الفصائل الفلسطينية، مشهدا لوقوع جندي إسرائيلي بكمين محكم وإصابته من «مسافة صفر» في محور حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما عرض «حزب الله»، عبر إعلامه الحربي، مشاهد من استهدافه «مستوطنة أفيفيم» الإسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية.

