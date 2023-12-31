أسرة مسرحية «طيب وأمير» تحتفل بليلة رأس السنة: مفاجآت في نهاية العرض

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه على «إنستجرام»، عرض مسرحية «طيب وأمير»، مساء اليوم، ضمن حفلات رأس السنة.

ونشر تامر فرج صور من المسرحية، وكتب: «أسرة مسرحية طيب وأمير منتظرينكم الأحد 31 ديسمبر، للاحتفال معاكم بالسنة الجديدة الساعة 7 ونص، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، ومفاجآت في نهاية العرض بمناسبة رأس السنة، وإن شاء الله مكملين معاكم الأسبوع القادم يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، للاحتفال بأعياد الأخوة الأقباط، كل سنة وأنتم طيبين».

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.