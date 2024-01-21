مرارة التشريد.. الاحتلال الإسرائيلي يعاقب عناصر المقاومة بهدم منازل أسرهم

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بعنوان «مرارة التشريد.. الاحتلال يعاقب عناصر المقاومة بهدم منازل أسرهم».

الاحتلال لا يأل جهدا في عقاب الفلسطينيين

وأفاد التقرير: «الاحتلال لا يأل جهدا في عقاب الفلسطينيين، ومن تجرأ ومارس حقه المشروع في المقاومة أو حتى رفض سياسة الاستيطان المجحفة ما له من الاحتلال إلا القتل».

وأضاف: «الاحتلال بارع في تذويق الفلسطينيين صنوف العذاب، فمن قاوم وقتل أو اعتقل على أسرته تذوق مرارة التشريد لأن منزله سيهدم بالآليات الإسرائيلية أو سيفجره المحتل من الداخل».

وتابع: «قبل ساعات، هدم الاحتلال منزلي عبدالقادي ونصر القواسم في الخليل، وهما نفذا ما يُعرف بعملية «النفق»، عملية الهدم هذه ما هي إلا واحدة من ضمن مئات عمليات الهدم بالضفة الغربية مؤخرا».

وواصل التقرير: «سياسية دأب عليها الاحتلال في معاقبة الفلسطينيين، بهدم بيوت المقاوميين، نفس الاحتلال الذي يدعي تمسكه بالقوانين والأعراف الدولية بات يعتدي يوميا على حق أصيل وهو الحق في السكن لمجرد إشفاء غليله».