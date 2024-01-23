500 مشارك في مسيرة للاحتفال بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير بالشرقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اليوم، مسيرة مشي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور عمرو الحدد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمي مدير الإدارة العامة للتنمية الرياضية بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق شارة بدء فعاليات مسيرة المشي عبر الفيديو كونفراس مع مواطني الشرقية، بالتزامن مع احتفالات المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن المسيرة ضمن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وتخليدا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

التشجيع على ممارسة الرياضة

كما أضاف وكيل الوزارة أن مسيرة الاحتفال بعيد الشرطة تأكيدا لكلام الوزير أنها تشجيع الرياضة وممارستها من قبل الجميع، مؤكدا أن الاحتفالات تأتي ضمن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب وهي أولويات الدولة لبناء المجتمع الواعي.

جدير بالذكر أن المسيرة انطلقت من أمام ديوان عام محافظة الشرقية، بحضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد لمحافظ الشرقية، وحتى النصب التذكاري للجندي المجهول بمسافة 3 كيلومترات، وسط تواجد أمني مكثف، وسيارة إسعاف، وانتشار مكثف من رجال المرور، وتعالت الأغاني الوطنية، ورفع الشباب والأطفال بالمسيرة الأعلام واللافتات الوطنية، حيث قُدر عدد المشاركين بالمسيرة 500 مشارك.