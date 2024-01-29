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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«القاهرة» تنظم حفل تجهيز 400 عروسة بدعم من المجتمع المدني

كتب:

وائل فايز
09:30 م | الإثنين 29 يناير 2024
جانب من الحفل

جانب من الحفل

أقامت محافظة القاهرة، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تجهيز 400 عروسة، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني بمركز شباب القاهرة الجديدة.

تعزيز دور المجتمع المدني

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى جاهدة للمشاركة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.

ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل إنه قد أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري لرعايته الحدث للعام الثاني على التوالي من خلال جمعية حنان الدنيا التي ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.