بدء الاختبارات للمتقدمين لوظائف شركة المياه والصرف بدمياط اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط اليوم، اجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف «محاسب - فني معمل - أمين مخزن - أمين خزينة - فني تشغيل» وفقا للإعلان الداخلي أرقام 1 - 2- 3 - 4- 5 بتاريخ 18 من شهر يناير الماضي 2024.

موعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تقرر تحديد الامتحان التحريري اليوم بالمركز الإقليمي بالعدلية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية غدا الأحد 18 من فبراير في تمام الساعه التاسعة صباحا بالمركز الإقليمي بالعدلية.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة محاسب بشركة المياه 2024

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «محاسب » كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام تراكمي جيد جدا على الأقل.

- أن يكون المتقدم مقيما بمحافظة دمياط.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة أو أعفي منها بالنسبة للذكور.

- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب 2024

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها «محاسب - فنى معمل - أمين مخزن - أمين خزينة - فنى تشغيل» إحضار صور المستندات الآتية:

- المؤهل الدراسي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

- 6 صور شخصية 4×6.

- الدورات التدريبية وشهادة خبرة لمن تتوافر فيه.