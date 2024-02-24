«مياه الشرقية» تعلن عن منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين عبر مقرات مراكز خدمة العملاء الثابتة والمنتشرة بكل أفرع الشركة.

الخدمات التي تقدمها مراكز العملاء الثابتة للمواطنين

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخدمات التي تقدمها مراكز العملاء الثابتة للمواطنين مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».

سيارات متنقلة لخدمة العملاء على مدار الأسبوع

وأعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية عبر المنشور، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة والتي تتواجد على مدار الأسبوع بكل قرى الشرقية لخدمة المناطق النائية والمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يلي نعرض أبرز فروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

منافذ ومراكز خدمة العملاء بالشرقية

** المركز الرئيسي لـ خدمة العملاء «ديوان عام الشركة» 29 شارع سعد زغلول - مدينة الزقازيق.

** مركز خدمة عملاء مدينة ومركز الزقازيق.

- ميدان الزراعة بجوار المحكمة مدينة الزقازيق

** مركز خدمة عملاء ههيا

- الطريق الدائري مدخل العلاقمة بجوار معلف رشاد

** مركز خدمة عملاء القرين

- الشيخة حمدا بجوار القسم القديم

**مركز خدمة عملاء ابو حماد

- منشأة العباسة طريق أبو حماد بلبيس

** مركز خدمة عملاء منيا القمح

- بجوار نادي المعلمين

** مركز خدمة عملاء بلبيس

- شارع بورسعيد امام مدرسة الفردوس

** مركز خدمة عملاء ديرب نجم

- أمام وحدة مرور ديرب

**مركز خدمة عملاء الحسينية

- أمام مجلس المدينة - كوبرى 6 أكتوبر

** مركز خدمة عملاء الأخيوة

- منفذ التعاقدات - حياة كريمة - مجلس محلى الأخيوة

** مركز خدمة عملاء صان الحجر

- بجوار مسجد الحاج متولى

**مركز خدمة عملاء مشتول السوق

- شارع العروبة

** مركز خدمة عملاء كفر صفر

- حي النصر - بجوار المطافي امتداد شارع التحرير

** مركز خدمة عملاء الإبراهيمية

- شارع الحرية بجوار مكتب البريد