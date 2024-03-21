الجمهور يحسم حيرة الأب في إمبراطورية ميم.. هل ينفذ وصية زوجته الأخيرة؟

صراعات كثيرة تدور بين مختار أبو المجد، الشخصية التي يجسدها الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، وأبنائه الـ6 المتمردين على قوانين الأب، وخلال أحداث المسلسل دائما ما تظهر زوجة مختار وهي توصيه على أبنائهما.. فهل نفذ الإمبراطور وصيتها الأخيرة؟.. هذا ما يكشف عنه توقعات الجمهور المتابع للمسلسل.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

خلال الأحداث السابقة لمسلسل إمبراطورية ميم، ظهرت زوجته التي تؤدي دورها الفنانة سولاف فوخرجي، تذكر «مختار» بألا يُحزن أطفاله مهما أتعبوه، فهم ثمار حبهما، فضلًا عن أنها تراقبهم دائمًا، وعادةً ما يظهر مختار أبو المجد وهو يردد على مسامعه تلك العبارات التي لا تفارقه.

قالت ميسون زوجة مختار أبو المجد: «إمبراطورية ميم اللي اتبنت بالحب لازم تكمل بالحب وبعدين أنا واثقة فيك وواثقة إنك هتربيهم أحسن مني»، وتابعت: «وحياتي عندك مهما تعبوك اوعى تزعلهم وأنا دائمًا معاكم».

الجمهور يتوقع أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

بعد تداول المشهد الذي جمع بين مختار وزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توقع الجمهور ألا ينفذ «مختار» الوصية الأخيرة لزوجته، لأنه منذ بداية حلقات المسلسل وهو في حالة صراع وجدال دائم مع أولاده، ولا ينفذ لهم أي رغبة أو طلب يريدونه منه، مما يتسبب ذلك في حزنهم وغضبهم.

بينما يرى متابعون آخرون، أن ما يقوم به مختار أبو المجد، تصرف طبيعي مثل أي أب، وهذا لا يتعلق بوصية زوجته بل أنه بهذه الطريقة يحافظ على أولاده من التمرد، وتنفيذ رغباتهم التي قد تؤثر على مستقبلهم بالسلب دون أن يدركوا ذلك.