«الإسكان» تستعد لطرح شقق الإيجار التمليكي بـ4 محافظات خلال أيام

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الزمن للانتهاء من طرح وحدات الإسكان التمليكي بـ4 محافظات هي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف»، وتبلغ مساحة الوحدات 90 مترًا مربعًا، بقيمة إيجارية 1500 جنيه فقط، وبالنسبة للوحدة مساحة 75 مترًا مربعًا، فقيمة إيجارها 1200 جنيه شهريا.

طرح وحدات الإيجار التمليكي بـ4 محافظات

وأفادت مصادر بوزارة الإسكان لـ«الوطن» بأن المشروع الجديد لوحدات الإسكان التمليكي يهدف إلى تلبية احتياجات فئة كبيرة من المواطنين، على أن يتم طرحها عبر صندوق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي، وذلك بهدف توفير شقق بقيمة إيجارية مدعومة لمدة تصل لـ 14 سنة، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% عن كل عام، وذلك للتيسير على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخول تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

1000 وحدة سكنية كطرح تجريبي

ويتيح المشروع الذي يطلق لأول مرة في مصر 1000 وحدة سكنية كطرح تجريبي، وفي حال نجاح الطرح سيتم زيادة الوحدات إلى 30 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

والطرح الجديد بـ4 محافظات يأتي إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تناسب جميع فئات المجتمع المصري، وبأنظمة سداد ميسرة، حسب تصريحات مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ«الوطن».

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء، اعتمد في وقت سابق، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي الخاص بإطلاق مشروع تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، والتي ستقوم بتوقيع العقود مع المستفيدين كما تلتزم بتحصيل الإيجار من المواطنين، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، والإجراءات القانونية تجاه المتأخرين عن سداد الإيجار.

وتوقعت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، إسناد هذه المهمة لشركة «التعمير» وهي إحدى شركات وزارة الإسكان والمسؤولة عن أعمال الصيانة الدورية لوحدات الإسكان، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بالإيجار ما بين 1200 إلى 1500 جنيه، ويتعين على المستفيد سداد 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري.

ويسدد صندوق الإسكان الاجتماعي المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، فيما يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار وذلك كتأمين للوحدة.

شروط التقديم للحجز

وجاءت شروط التقديم لحجز الوحدات كالتالي:

1 - الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم للحجز لا يقل عن 2500 جنيه، وأن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهري 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

2 - تقديم بحث اجتماعي من وزارة التضامن للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين.

3- ألا يتم استخدام الوحدة السكنية إلا للأغراض السكنية فقط وذلك خلال مدة الإيجار.

4 - يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، وذلك في حالة استفادة المواطن من تملك وحدة سكنية أخرى.