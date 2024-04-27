3 طرق سحرية لتنظيف «شنطة الخروج» بمكونات منزلية.. «هترجع جديدة»

تواجه بعض الفتيات والسيدات مشكلة عند تنظيف حقيبة الخروج بسبب صعوبة إزالة البقع عليها، والقضاء على الروائح غير المستحبة بداخلها، لذا هناك بعض الحلول المنزلية، التي لا تحتاج سوى مقادير بسيطة، بحسب تقرير على قناة cbc sofra.

تنظيف الحقيبة من الخارج:

المقادير:

ملعقة من الصابون السائل.

كوب من المياه.

الطريقة:

يمكن تنظيف الحقيبة من الخارج، من خلال إعداد خلطة في المنزل، بوضع ملعقة كبيرة من الصابون السائل في وعاء، وإضافة كوب من المياه والخلط جيدًا، ثم غمر قطعة من القماش، وتنظيف الحقيبة من الخارج، وفركها في حركات دائرية، حتى يتم إزالة أي بقع موجودة، ثم تركها في الهواء حتى تجف تمامًا، ويمكن تكرار هذه الطريقة، عند الرغبة في تنظيف الحقيبة.

تنظيف الحقيبة من الداخل

المقادير:

بودرة تلج أو يمكن استخدام مكنسة كهربائية

الطريقة:

تعد عملية تنظيف الحقيبة من الداخل أصعب بكثير من تنظيفها الخارجي، عن طريق عدة خطوات، تبدأ بتفريغ الحقيبة من أي محتويات داخلية، سواء أطعمة أو أدوات ميكب أب أو أي شيء، واختيار أي حل للتنظيف، سواء تشغيل المكنسة الكهربائية لسحب أي أتربة أوبقايا طعام عالقة بالداخل، وإذا كانت البقع صعبة يمكن توزيع بودرة «تلج»، والانتظار لعدة دقائق ثم تنظيفها بقماشة مبللة، ستزول أي أتربة أو بقع.

خطوات إزالة الروائح غير المستحبة من الحقيبة

يمكن إزالة الرائحة غير المستحبة التي توجد داخل الحقائب، بسبب البقع والأتربة العاقة بداخلها، وتركها لفترة طويلة دون أي تنظيف، لذا فإن الحل السحري تحضير طبق عميق، ووضع كمية مناسبة من الخل الأبيض، وغمر قطعة من القماش في الخل، ثم فرك الشنطة من الداخل، وبعده يمكن غسيلها بالماء، وتركها حتى تجف تمامًا، وسيتم ملاحظة عدم وجود أي رائحة غير مستحبة.