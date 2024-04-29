رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط المتهمين بإضرام النيران في صيدلية بالقاهرة

كتب:

محمد بركات 
02:07 م | الإثنين 29 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل صيدلية بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه مقيمان بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف باقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط شخصين بتهمة تصنيع المخدرات في الجيزة

ضبط شخصين رشا سبراي «فوم» على إحدى سيارات الشرطة في مطروح

ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشمال سيناء

ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية دون ترخيص بالقاهرة
بقلم محمد بركات 