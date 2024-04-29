ضبط المتهمين بإضرام النيران في صيدلية بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق داخل صيدلية بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه مقيمان بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما.

وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام مادة تساعد على الاشتعال لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل، وأضاف باقتصار دور المتهم الثاني على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.