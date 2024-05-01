«حرف» تحتفي بالمستشار الفني لجريدة «الوطن» والروائي الفلسطيني الفائز بالبوكر

أصدرت مؤسسة الدستور لطباعة والنشر العدد الجديد من «حرف» العدد الثقافي لشهر مايو 2024، بإشراف الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة الدستور.

زاهي حواس يتصدر الغلاف بعد تصريحات «ذكر الأنبياء في الآثار المصرية»

يتناول العدد العديد من الملفات والموضوعات الثقافية والفكرية والفنية، ويتصدر الغلاف صورة للدكتور زاهي حواس بعنوان «حواس .. المُفترى عليه.. والمفتري علينا»، والذي يأتي بمناسبة تصريحات حواس الأخيرة، حول عدم وجود ذكر للأنبياء في الآثار المصرية إلى الآن، وهو ما آثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا إلى جانب مقال للكاتب أيمن الحكيم عن السينما المصرية، والأسئلة الممنوعة في قضية أمن قومي، كما يحتفي العدد أيضا بالدكتور أحمد محمود المستشار الفني لجريدة «الوطن»، بعنوان «أحمد محمود.. العرّاب» للكاتب مؤمن المحمدي.

من بين الموضوعات أيضًا موضوع بعنوان «هل جاملت البوكر خندقجي بسبب الأسر والحرب» والذي يأتي بمناسبة حصول الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي على جائزة البوكر للرواية العربية 2024، عن روايته «قناع بلون السماء» الصادرة عن دار الآداب.

مقال قديم للأديب نجيب محفوظ

يتناول العدد أيضًا ملف عن الكاتب سلمان رشدي بعنوان «أوراق مجهولة في أوراق سلمان رشدي»، ويتضمن «كيف أنقذ هيكل نفسه من ورطة سلمان رشدي؟»، و«ورطة آيات شيطانية»، ومن بينها مقال للأديب نجيب محفوظ منشور سابقًا في 2 مارس 1989 في جريدة الأهرام.